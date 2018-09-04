ИА «Ореанда-Новости». Трёх граждан Российской Федерации, в том числе журналистов ТАСС и НТВ, не пустили на территорию Грузии.



Об этом информирует Министерство внутренних дел страны.



По словам представителя пресс-службы грузинского ведомства российских граждан не впустили на территорию государства “из-за нарушения закона "Об оккупированных территориях"”.



Об этом информирует Министерство внутренних дел страны.

Представитель Министерства внутренних дел Грузии отметил, что в страну не пустили военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, журналиста телевизионной компании НТВ Александра Токарева и президента совета международной ассоциации исследования Геннадия Бордиогусова.



Сотрудники российских средств массовой информации направлялись в грузинскую столицу для того, чтобы принять учатие в Международном южнокавказском медиафоруме.





По словам представителей пресс-службы телекомпании НТВ, Александр Токарев давно не является сотрудником телеканала “и его поездка в Грузию, если таковая имела место быть, к НТВ никакого отношения не имеет”. В пресс-службе информационного агентства ТАСС подтвердили факт недопуска своего корреспондента на территорию Грузии. Представители СМИ отметили, что они разбираются в ситуации, “в том числе по дипломатическим каналам”. Позже Виктор Литовкин сообщил, что российские журналисты вернулись в Москву.





Отметим, согласно грузинскому закону “Об оккупированных территориях”, посещение иностранными гражданами Республики Южная Осетия и Абхазии без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается крупным денежным штрафом или тюремным заключением сроком до четырёх лет.





Напомним, десять лет назад грузинскими войсками была атакована Южная Осетия и разрушена часть её столицы Цхинвала. Российской стороной, которая защищала жителей республики, были введены войска в Южную Осетию и вытеснены грузинские военные из региона. Летом 2008 года Российская Федерация признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти многократно заявляли, что признание независимости двух бывших автономий отражает реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия объявлены грузинской стороной оккупированными.