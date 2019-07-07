ИА «Ореанда-Новости» В Интернете появился видеоматериал с совещания Закарпатской таможни в Ужгороде, на кадрах которого запечатлено странное поведение президента Украины Владимира Зеленского. Ролик озаглавлен «Зеленский сыграл Добкина-младшего» – это напоминание о случае с депутатом Верховной рады Дмитрием Добкиным в 2016 году, когда неожиданно для всех он удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя неадекватно.

На опубликованном видео Зеленский проявляет признаки сильной нервозности: постоянно осматривается, пьёт много воды, часто изменяет выражение лица.

В комментариях к видеоролику высказаны различные мнения. Так, некоторые полагают, что Зеленский сильно устал и в его поступках усматриваются признаки стресса. Другие указывают на то, что причиной неадекватного поведения политика, по всей видимости, стал приём сильнодействующих препаратов.