ИА «Ореанда-Новости» Возле администрации президента Украины в Киеве начался митинг в поддержку пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко, который не был переизбран на пост 21 апреля. Участники собрания беспрепятственно приблизились к зданию администрации, хотя прежде аналогичные акции в этом районе происходили в отдалении из-за кордонов, устанавливаемых сотрудниками правоохранительных органов.

Среди митингующих не замечено никаких символов политического характера, однако собравшиеся периодически скандируют «Порошенко» и «дякуемо» (благодарим). Ожидается, что Порошенко выйдет к участникам акции. На месте событий дежурят несколько сотрудников полиции. Нарушений порядка нет.