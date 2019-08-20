ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что позицию и действия ряда стран Запада в отношении акций протеста, организованных представителями оппозиции в Москве, следует расценивать как вмешательство во внутренние дела России.

«Мы поддерживаем официальную позицию РФ. […] Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии (западных стран. – Ред.)», – сказал дипломат на регулярном брифинге. По его мнению, действия российских властей по урегулированию ситуации в столице абсолютно законны. Гэн Шуан выразил беспокойство в связи с тем, что «некоторые западные государства выпрыгивают откуда ни возьмись и предпринимают неблаговидные действия».