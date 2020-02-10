10.02.2020, 16:17
В Кремле не будут проводить ревизию работы ушедшего в отставку правительства Медведева
ИА "Ореанда-Новости". Как заявил Дмитрий Песков, результаты работы правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев, получили положительную оценку.
Вопрос о возможной ревизии работы прежнего кабинета министров возник после отмены приказа Министерства Образования и Науки о международном сотрудничестве. Данное событие вызвало предположения о том, что некоторые решения расформированного правительства будут признаны неэффективными.
В ответ на это пресс-секретарь президента пояснил, что ни о каких масштабных пересмотрах не может быть и речи. А также подчеркнул, что работа нового правительства не начинается с чистого листа и является логическим продолжением деятельности предыдущего.
Вопрос о возможной ревизии работы прежнего кабинета министров возник после отмены приказа Министерства Образования и Науки о международном сотрудничестве. Данное событие вызвало предположения о том, что некоторые решения расформированного правительства будут признаны неэффективными.
В ответ на это пресс-секретарь президента пояснил, что ни о каких масштабных пересмотрах не может быть и речи. А также подчеркнул, что работа нового правительства не начинается с чистого листа и является логическим продолжением деятельности предыдущего.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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