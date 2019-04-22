ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в кремлёвской администрации считают, что говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Песков также сказал, что о перспективах совместной работы с новым лидером можно судить «только по конкретным делам». К выбору украинского народа Россия относится с уважением, подчеркнул пресс-секретарь российского президента, упомянув, что выбор «весьма очевиден». Песков напомнил, что легитимность состоявшихся выборов «в целом была поставлена под вопрос» вследствие того, что 3 миллиона граждан Украины», проживающих в России, были лишены возможности проголосовать.

Также было сообщено, что Путин не смотрел в прямом эфире дебаты между Зеленским и его соперником Петром Порошенко, но их запись передана в распоряжение российского лидера.