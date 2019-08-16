ИА «Ореанда-Новости» Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков высказался по поводу новой стратегии украинских властей по возвращению полуострова под свою юрисдикцию.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что в настоящее время разработается стратегию по возвращению Крыма и спорных территорий Донбасса. В числе прочего было заявлено о «концепции переходного правосудия», базирующейся на принципах и нормах международного гуманитарного и уголовного права.

«Всё это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», – заявил политик. Пока же, по его мнению, вместо того, чтобы предпринять какие-либо созидательные действия, «киевские власти демонстрируют политику в чистом виде». «Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить всё общество», – сказал в заключение Бобков.