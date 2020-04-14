ИА «Ореанда-Новости». Украинская община крымского региона сравнила слова Турчинова о возвращении полуострова и Донбасса на Украину с генетической болезнью. Глава общины Анастасия Гридчина заявила, что в Киеве уже сами не верят в то, о чём говорят.

Гридчина отметила, что громким словам украинских политиков никто не верит, они звучат как сказки и легенды. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов стал одним из примеров политиков Киева, которые давно не думают об Украине. Таких деятелей заботят лишь «сиюминутный политический пиар и слабые попытки заработка», подчеркнула Гридчина.

Ранее Турчинов заявил, что Россия является «колоссом на глиняных ногах». Она унаследовала от СССР «генетические болезни саморазрушения», что поможет «вернуть в украинский дом не только Крым и Донбасс», считает политик.