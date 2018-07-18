ИА «Ореанда-Новости». Общественной палатой Крыма был составлен список общественных деятелей, не признающих публично статус полуострова, тем самым способствуя “разжиганию вражды”.



Представители палаты утверждают, что те, кто вошёл в этот список, занимаются распространением недостоверной информации, из-за которой разжигается национальная вражда. “Крымское досье” представители палаты намерены передать сотрудникам правоохранительных органов.



Представители палаты утверждают, что те, кто вошёл в этот список, занимаются распространением недостоверной информации, из-за которой разжигается национальная вражда. “Крымское досье” представители палаты намерены передать сотрудникам правоохранительных органов.

Среди общественных деятелей, попавших в список, оказались актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, актёр Михаил Ефремов, писательница Людмила Улицкая, кинорежиссёр и сценарист Александр Сокуров, прозаик, сатирик Виктор Шендерович и телеведущая Ксения Собчак.





Создатели “крымского досье” подчёркивают, что эти люди поддались антироссийской пропаганде и в своих выступлениях озвучивают то же, что транслируется Западом. Иностранные средства массовой информации неоднократно говорили о том, что присоединение российским государством Крымского полуострова являлось незаконным. Соглашаясь с этим, деятели культуры игнорируют выбор жителей полуострова, который они сделали четыре года назад, утверждают представители ОП.



В “крымском досье” сказано, что общественным деятелям следует посетить Крым, чтобы увидеть, как обстоят дела на полуострове. Крымчане поражены “враждебной позицией былых кумиров”, подчёркивают авторы списка.





Стоит отметить, что в список попали и политики из Крыма, которые публично заявляли, что не признают полуостров частью российского государства.



Из политических деятелей в “крымское досье” были включены украинский депутат Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, бывший премьер Крымского полуострова, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын и бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.





Составители списка также внесли в досье руководителей так называемых крымских учреждений Украины. В 2014 году Киевом было объявлено, что Крымский полуостров является “оккупированной территорией”, после чего украинские власти приняли решение создать ряд параллельных государственных структур — прокуратуры, СБУ, полиции, СКР и т.д.



​В список был также включён ректор киевского Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов.





Авторами списка стала мониторинговая группа, отвечающая за контроль соблюдения прав человека нынешней украинской властью по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Крымского полуострова.