ИА «Ореанда-Новости» Главная избирательная комиссия Литвы обработала 100 % бюллетеней с 1972 избирательных участков, на которых 12 мая прошёл первый тур выборов президента страны.

Во второй тур прошли бывший министр финансов Ингрида Шимоните Шимоните, за которую отдано 31,13 % голосов избирателей, и экономист Гитинас Науседа, набравший 30,95 %. Для победы в первом туре кандидату нужно было получить не менее 50 % голосов избирателей, участвовавших в голосовании.

Третье место в президентской гонке занял действующий глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис, получивший поддержку 19,72% граждан. Политик уже принял решение уйти в отставку в связи с результатами выборов.

По закону второй тур голосования должен быть проведён через 2 недели после первого, то есть 26 мая.