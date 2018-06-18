ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московскую избирательную комиссию подал документы на участие в выборах на должность мэра Москвы Дмитрий Гудков, который в прошлом был депутатом Государственной Думы.

Он выдвигается от партии «Гражданская инициатива». Информацию об этом сообщил 18 июня член комиссии Дмитрий Реут.

38-летний Дмитрий Гудков является в настоящий момент является индивидуальным предпринимателем, выдвинут от политической партии. Для того, чтобы стать кандидатом на выборах в мэры, ему нужно за свою кандидатуру собрать не менее 110 подписей от депутатов в аналогичном количестве муниципальных образованиях. Это касается всех желающих пробоваться на выборах в мэры.

Напомним, с 4 июня начался приём документов на выдвижение в кандидаты. Сами выборы состоятся 9 сентября. Ряд выдвиженцев в кандидаты уже подали документы в комиссию.

Так от партии «Справедливая Россия» уже подал документы Илья Свиридов, который является главой Таганского района, от партии «Зеленые» заявился лётчик-космонавт Ревин Сергей, от КПРФ – Вадим Кумин, ещё один экс-депутат Госдумы. Среди них также есть бизнесмены Герман Стерлигов, лидер музыкального коллектива «Коррозия металла» Сергей Троицкий, журналист Антон Крассовский, глава московского муниципального округа Красносельский Яшин Илья. Намерение баллотироваться прозвучало от Александра Закондырина, который является председателем «Альянса зелёных» и политика Шингаркина.

Также участие примет Сергей Собянин, действующий мэр города, он баллотируется как самовыдвиженец.

Чтобы зарегистрироваться, до 3 июня этим кандидатам необходимо собрать 110 подписей от 110 муниципальных образований, это служит своеобразным «фильтром». Что касается самовыдвиженцев, как Сергей Собянин, им необходимо собрать 36 081 подпись от избирателей.

Волонтёры избирательного участка Собянина уже придумали дизайн для маек, это будут футболки с чёрными надписями «Драйв мегаполиса», «Возможности огромные» и другими похожими слоганами.