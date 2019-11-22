Комментируя высказывания о кибервойне с Россией Ника Картера, работающего на должности начальника штаба обороны Великобритании, Сыромолотов отмечает, что Лондон неизменно прибегает к заявлениям о том, что существует для британской национальной безопасности некая "российская киберугроза".В качестве примера он рассказал о материале британского Национального центра по кибербезопасности, в котором говорится о якобы базирующийся в РФ хакерской группы "Турла", совершающей кибератаки. По словам Сыромятова, в документе практически ни разу не упоминается Россия, однако это не помешало британским журналистам заявить о новых киберугрозах, к которым якобы причастна Москва.