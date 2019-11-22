22.11.2019, 11:26
В МИД ответили на слова генерала Картера о конфронтации с РФ
ИА «Ореанда-Новости» В интервью РИА Новости, замглавой МИД РФ Олегом Сыромолотовым было заявлено о том, что в Британии культивируется тезис о российской угрозе, чтобы у военного лобби был удобный повод требовать на оборону увеличения расходов.
Комментируя высказывания о кибервойне с Россией Ника Картера, работающего на должности начальника штаба обороны Великобритании, Сыромолотов отмечает, что Лондон неизменно прибегает к заявлениям о том, что существует для британской национальной безопасности некая "российская киберугроза".
В качестве примера он рассказал о материале британского Национального центра по кибербезопасности, в котором говорится о якобы базирующийся в РФ хакерской группы "Турла", совершающей кибератаки. По словам Сыромятова, в документе практически ни разу не упоминается Россия, однако это не помешало британским журналистам заявить о новых киберугрозах, к которым якобы причастна Москва.
Комментируя высказывания о кибервойне с Россией Ника Картера, работающего на должности начальника штаба обороны Великобритании, Сыромолотов отмечает, что Лондон неизменно прибегает к заявлениям о том, что существует для британской национальной безопасности некая "российская киберугроза".
В качестве примера он рассказал о материале британского Национального центра по кибербезопасности, в котором говорится о якобы базирующийся в РФ хакерской группы "Турла", совершающей кибератаки. По словам Сыромятова, в документе практически ни разу не упоминается Россия, однако это не помешало британским журналистам заявить о новых киберугрозах, к которым якобы причастна Москва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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