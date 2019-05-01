ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в одной из социальных сетей прокомментировала слова государственного секретаря США Майка Помпео о возможном намерении президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть территорию своей страны. Дипломат сравнила данное заявление американского политика с «новостями» о том, что сирийский лидер Башар Асад якобы собирался покинуть страну в период обострения вооружённого конфликта, а также привела цитату из заявления Мадуро по поводу заявления представителя Белого дома: «…Майк Помпео… сказал, что у меня… был самолёт, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьёзно!».

Ранее Захарова высказал мнение о том, что вмешательство США во внутренние дела южноамериканской республики может привести к коллапсу в стране.