ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что представители израильских Военно-воздушных сил ввели российских властей в заблуждение относительно места нанесения удара на территории Сирийской Арабской Республики 17 сентября, в результате чего был сбит самолёт-разведчик Ил-20.



Он указал на то, что Тель-Авив с самого начала проинформировал, что удары будут нанесены по цели в северной части Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия. Игорь Конашенков добавил, что не было указано и местонахождение израильских истребителей F-16.



Он указал на то, что Тель-Авив с самого начала проинформировал, что удары будут нанесены по цели в северной части Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия. Игорь Конашенков добавил, что не было указано и местонахождение израильских истребителей F-16.

По его словам, израильские F-16 видели российский авиалайнер и специально прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы противовоздушной обороны. Представитель Министерства обороны подчеркнул, что подобные действия говорят либо о непрофессионализме, либо о преступной халатности.





Игорь Конашенков утверждает, что в примерно в 22:00 по местному времени один из истребителей Израиля начал маневр в направлении побережья Сирийской Арабской Республики, сближаясь с российским самолётом Ил-20, который совершал заход на посадку, что сирийские силы противовоздушной обороны восприняли за новую атаку. Спустя несколько минут ракетой был поражён российский авиационный лайнер, после чего он начал экстренное снижение и упал. Израильские F-16 ещё на протяжении сорока минут оставались в районе катастрофы. Российской стороне помощь в поиске была предложена только в 22:53.





Представитель Министерства обороны Российской Федерации заявил, что вина за трагедию целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кем принимались решения “о такого рода деятельности”.





Напомним, семнадцатого числа текущего месяца вблизи побережья Средиземного моря был сбит российский самолёт-разведчик Ил-20. Жертвами катастрофы стали пятнадцать военнослужащих, которые находились на борту. Главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу вся вина за случившееся была возложена на Израиль, однако израильская армия винит Сирийскую Арабскую Республику, Исламскую Республику Иран и “Хезболлу”. Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что причиной произошедшего является несоблюдение российско-израильских договорённостей о предотвращении опасных инцидентов.