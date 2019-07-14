ИА «Ореанда-Новости» Акция протеста связана с выборами в городской парламент. Как сообщает «Интерфакс», в ней приняли участие около тысячи человек. По данным одного из организаторов митинга, их несколько тысяч.

Оппозиционеры, вышедшие на акцию в столице, дали обещание бороться за свои подписи.

Порядок и безопасность на акции обеспечивают сотрудники Росгвардии и полицейские.

Акция началась в Новопушкинском сквере и переместилась к зданию Мосгоризбиркома.

Оппозиционеры, принявшие решение выдвинуть свои кандидатуры на выборах, сообщили о намерении бороться за каждую подпись, вплоть до Центризбиркома РФ.