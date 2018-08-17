ИА «Ореанда-Новости». За последние шесть лет в Москве сократилось количество безнадзорных животных, об этом сообщили в Мосгордуме на пресс-конференции в пятницу. По словам Зои Зотовой, председателя комиссии по экологической политике, количество таких животных сократилось втрое, но это продолжает оставаться для Москвы острой проблемой.



«За последние шесть лет произошло снижение безнадзорных животных где-то в три раза. Тем не менее, это острая проблема, которая требует решения. Если говорить о путях решения: нам надо поменять свое отношение к животным», — сказала Зоя Зотова.

Депутат отметила, что в Москве наблюдается устойчивая динамика снижения численности безнадзорных животных. С её слов с 2007 по 2014 год таких животных стало меньше в пятнадцать раз.

Зотова пояснила, что в Москве с 2009 года с животными работает 13 приютов, они содержатся за счёт бюджетных средств. Кроме того, около 20 процентов животных в приютах столицы ежегодно находят себе дом.

Зотова также напомнила, что существует необходимость в принятии закона об ответственном отношении с животными. Этот закон на данный момент прошел первое чтение.

«Мы высказывали свою позицию о регистрации, чипировании, о правилах содержания, выгула, торговли, размножения, ввоза, вывоза животных и так далее», — говорит председателя комиссии по экологической политике.

Зотова также призвала жителей Москвы выбирать для стерилизации домашних животных проверенные ветеринарные клиники. И только недобросовестные ветеринары предлагают сделать стерилизацию животного вне клиники.

«Жители должны быть внимательны. Потому что если ветеринарный врач предлагает сделать стерилизацию животного в вашей квартире или на даче, конечно, это абсурд», — сказала депутат.

В июле сообщалось, что Министерство строительства завершает работу над документом, согласно которому одно из подвальных окон в жилых домах необходимо будет держать открытым, чтобы обеспечить доступ мелким бездомным животным, потому что строительные компании замуровывают животных в подвалах.