ИА «Ореанда-Новости» В столице опять задержали незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Как написал политик в своём телеграмм-канале, его везут в ОВД Тверское.

Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов сообщает, что кандидата задержали в грубой форме около дома и в данный момент он не выходит на связь, пишет «Новая газета».

Как ранее сообщалось, накануне Гудков и другие независимые кандидаты в Мосгордуму были задержаны полицией за несколько часов до начала несогласованной акции у мэрии Москвы. Их освободили примерно в шесть часов вечера, после чего незарегистрированные кандидаты попытались созвать жителей столицы на Трубную площадь.