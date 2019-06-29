ИА «Ореанда-Новости» Столичные полицейские задержали несколько лиц, которые подозреваются в подделке подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы, назначенных на 8 сентября.

Пресс-служба московского управления МВД сообщила, что в полицию поступило заявление от законного представителя собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, о том, что в ней находятся неизвестные люди. Впоследствии выяснилось, что в данной квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты городской думы.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Документы изъяты, производится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с нормами закона.