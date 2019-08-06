ИА «Ореанда-Новости» Бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что правоохранительные органы Панамы возбудили уголовное дело в связи с подозрением в отмывании денег Петром Порошенко.

Компетентные органы проверили сведения о том, что Порошенко и члены его команды скрывали в Панаме доходы от преступной деятельности, активы и собственность, уклонялись от уплаты налоги в бюджет Украины и легализовали похищенное. Портнов под присягой дал свидетельские показания против Порошенко, и на основании этого было начато уголовное производство. «Мы точно знаем, что его (Порошенко. – Ред.) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», – заявил Портнов. Он также выразил надежду на то, что Генеральная прокуратура Украины обратится с ходатайством об аресте счетов и активов бывшего президента по всему миру.