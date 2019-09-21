ИА «Ореанда-Новости» Газета Le Figaro со ссылкой на префектуру города Парижа сообщила, что в ходе акций протеста сторонников движения «жёлтых жилетов» сотрудники полиции задержали около 40 человек.

Утром 21 сентября сотни митингующих собрались в районе площади Мадлен и вокзала Сен-Лазар. Полицейские разогнали их, применив слезоточивый газ.

В связи с этим муниципальные власти заявили, что опасаются возвращения в город насилия. Источник Le Figaro в сфере безопасности предупредил, что существует риск «сближения» «жёлтых жилетов» и «чёрных блоков» (такое название носит наиболее радикальное движение антиглобалистов).

Масштабные протесты «жёлтых жилетов» начались во Франции осенью 2018 года. Первоначально они протестовали против повышения цен на бензин и налога на топливо, впоследствии выдвинули требование отправить в отставку президента страны Эмманюэля Макрона.