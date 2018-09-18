ИА «Ореанда-Новости». В Приморье прошёл второй тур выборов на пост губернатора региона. Однако результаты в одном из районов Владивостока отменены. Там есть подозрение на фальсификацию результатов.



На 13 участках Советского района в Приморье результаты отменены, так как Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока заподозрила, что результаты пытаются сфальсифицировать. Причиной такого подозрения послужила длительная задержка в введении этих данных в систему ГАС "Выборы", которых там нет до сих пор.

Если данные других избирательных участков комиссий около четырёх часов утра понедельника уже были переданы для введения в систему, то по этим 13 участкам «данные долгое время не загружались в систему», отметили в ТИК.

«Около семи утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли», – рассказали в ТИК.

По итогу было направлено обращение к Татьяне Гладких – председателю краевой Избирательной комиссии, состоялось заседание ТИК Советского района, и результаты были отменены.

Ранее мы информировали, что в Приморский край будет направлена комиссия, которая займётся сбором «дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах». Об этом сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. ЦИК не будет подводить итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы и обращения. В связи с этим паузу взяли до среды.



Напомним, там кандидат от власти выбился в лидеры на финальном этапе подсчета голосов. С целью проверки туда направят комиссию.

Один из кандидатов, Андрей Ищенко, объявил бессрочную голодовку после того, как выигрывая при подсчете 95 процентов голосов, проиграл второй тур выборов после подсчета 99 процентов голосов. Он также заявил, что в краевой избирательной комиссии были якобы фальсифицированы итоги голосования. Штаб врио главы региона Андрея Тарасенко в свою очередь обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

На данный момент ЦИК запросил все материалы из приморской комиссии: все жалобы, все обращения, все материалы.