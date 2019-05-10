ИА «Ореанда-Новости». Руководствуясь "солнечно-лунно-земными связями", украинский депутат Верховной рады Олег Куприенко просит перенести на 7-10 дней дату проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. По мнению депутата, 19 мая будет "гнилое воскресенье", в которое ничего нельзя начинать нового, передаёт телеканал "112 Украина".

Куприенко подчеркнул, что знаком с астрономией, поэтому знает, что в первый день третьей недели месяца будет "гнилое воскресенье",

С его слов, в такое воскресенье «никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать нельзя». Он отметил, что это далеко не предрассудки, а знания о влиянии гравитации на людей. Куприенко считает, что ничего страшного не произойдёт, если дату перенесут на 7-10 дней.

Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Точную дату определит парламент 14 мая. По закону Украины инаугурация должна состояться не позднее 3 июня.