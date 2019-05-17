ИА «Ореанда-Новости» В связи с ситуацией вокруг Ирана в Персидском заливе и вблизи него находятся как минимум семь военных судов США. Группу возглавляет авианосец «Авраам Линкольн».

По данным портала Военно-морского института США USNI News, в акваторию залива уже проникли два эсминца, вооружённые управляемыми ракетами. У берегов Объединённых Арабских Эмиратов курсирует универсальный десантный корабль, способный нести 20–30 самолётов и вертолётов. У побережья Омана находится авианосная ударная группа. В неё помимо «Авраама Линкольна» входят ракетный крейсер, испанский фрегат и эсминец.

16 мая президент США Дональд Трамп выразил надежду, что войны с Ираном удастся избежать.

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что страна не собирается ввязываться в военный конфликт с США, но при этом Иран продолжит сопротивление.