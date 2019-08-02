ИА «Ореанда-Новости» Британская газета Mirror сообщила, что 1 августа в резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были доставлены специальные часы, которые ведут обратный отсчёт времени, оставшегося до выхода страны из состава Европейского союза.

Отсчёт должен прекратиться в 23 часа 31 октября – именно эта дата установлена в качестве срока прекращения членства Соединённого Королевства в Союзе. Таким образом, до истечения срока остаётся 90 дней. Часы показывают количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до этого события.

Сообщается, что стоимость часов составляет 500 фунтов стерлингов (около 39 тысяч рублей). Их изготовление оплачивалось не из государственного бюджета, а из средств правящей Консервативной партии.