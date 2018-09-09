ИА «Ореанда-Новости». На территории Российской Федерации начались акции против пенсионной реформы, о проведении которых было объявлено оппозиционером Алексеем Навальным. Акции были запланированы более чем в девяноста городах.



Об этом сообщается в группе “Команда Навального” в социальной сети “В контакте”. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями.



Об этом сообщается в группе “Команда Навального” в социальной сети “В контакте”. В большинстве городов мероприятия не согласованы властями.

В столице России несанкционированная акция стартует в 14:00 на Пушкинской площади. Напомним, сам Алексей Навальный был арестован 27 числа прошлого месяца на тридцать суток за акцию “Забастовка избирателей”, которая состоялась 28 января этого года.



Власти Москвы сразу отказались согласовывать акцию, не предложив альтернативного места. Городские власти посчитали, что Навальным запланирована агитация. Лидером некоммерческой организации “Фонд борьбы с коррупцией” , когда он объявлял об акции, было сделано заявление о том, что специально проводит её в единый день голосования. Позже он обратился к своим сторонникам с призывом не голосовать на выборах за тех, кто поддержал пенсионную реформу.



Напомним, сегодня в столице Российской Федерации проходят выборы мэра, а на Тверской планируется празднование Дня города. Тверская перекрыта от пересечения с Моховой до пересечения с Бульварным кольцом.





Во Владивостоке, Хабаровске, Новокузнецке, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре перед началом акций были задержаны активисты штабов Навального. Властями Хабаровска не была согласована акция по маршруту, который был предложен активистами. Однако организаторами акция всё равно была проведена там, где они изначально планировали. В итоге в “МБХ-медиа” сообщили о задержании десяти человек на территории Хабаровска.





В Северной столице акция пройдёт на площади Ленина, которая также не согласована. Активисты Санкт-Петербурга сначала согласовали митинг на площади Ленина, однако позже согласование было отозвано. По словам активистов, на площади произошёл прорыв трубы. Сторонникам Навального было предложено перенести акцию в Удельный парк, однако они отказались.





Во многих регионах стали задерживать сторонников главы “Фонда борьбы с коррупцией”, которые принимали участие в организации акций. 8 сентября задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова и экономиста Владимира Милова. Сегодня, 9 сентября, была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.





Сторонников Алексея Навально также задержали в Якутске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Краснодаре, Ставрополе, Казани, Тамбове, Кемерове, Томске, Белгороде, Омске.