ИА «Ореанда-Новости» Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев». В сообщении правоохранительного ведомства указано, что работа этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Решение направлено в министерство юстиции для внесения данных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Министерство иностранных дел Украины заявило протест против постановления российской Генпрокуратуры. Представители украинского внешнеполитического ведомства назвали его «демонстрацией репрессивной политики» и обратились к международному сообществу с призывом усилить дипломатическое давление на Москву.