ИА «Ореанда-Новости». Власти Российской Федерации предостерегают Соединённые Штаты Америки и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление было сделано заместителем глав Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым.



Напомним, советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Соединённые Штаты намерены ответить “самым решительным образом”, если “сирийский режим применит химическое оружие”, и нанести военный удар, который будет мощнее, чем раньше.



Напомним, советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Соединённые Штаты намерены ответить “самым решительным образом”, если “сирийский режим применит химическое оружие”, и нанести военный удар, который будет мощнее, чем раньше.

По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации, главным средством в этой ситуации для американской стороны являются “грубые провокации”, в то время как “прикормленные ими террористические вооруженные формирования и квазинеправительственные организации, подобные “Белым каскам””, совершают грубые и беспощадные действия с применением отравляющих веществ.



Сергей Рябков подчеркнул, что ответственность за эти действия в итоге придётся нести законному правительству в Дамаске и тем, кто поддерживает его в законной борьбе с терроризмом.





Замминистром было отмечено, что российская сторона, возможно, находится “на пороге повторения этого возмутительного сценария”. По словам Сергея Рябкова, власти Российской Федерации слышат ультиматумы Соединённых Штатов, в том числе публичные, однако это не оказывает влияние на решимость российской стороны продолжать “линию на полную ликвидацию” террористических группировок, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики и возвращение этого государства к нормальной жизни.



Также заместителем главы Министерства иностранных дел России было отмечено, что Москва планирует продолжать работу по содействию Дамаску, включая вопрос по возвращению беженцев к местам постоянного проживания.





Сергей Рябков подчеркнул, что нежелание западных стран принимать в этом участие является подтверждением, что перед ними стоят совсем другие цели. Он считает, что они планируют и дальше раскачивать Сирийскую Арабскую Республику и по-прежнему искать новые предлоги для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске.





Ранее официальным представителей Министерства обороны Российской Федерации Игорем Конашенковым было сделано заявление о том, что боевики Сирийской Арабской Республики готовят новую провокацию с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов Соединённых Штатов Америки и их союзников.