ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что на территории Сирии уничтожены главные силы запрещённых в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

«Сирийский народ одержал в том числе при поддержке России решающую победу над терроризмом», – сказал дипломат. В то же время он признал, что борьбу с террористами в ближневосточной стране следует продолжать. «…Искоренение террористов, включая такой крупный очаг, как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей», – подчеркнул замглавы российского МИДа.

28 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе действует самая крупная в мире группировка боевиков. По словам политика, террористы, продолжают обстрелы «близлежащих жилых кварталов», берут в заложники гражданских лиц и используют их «в качестве живого щита».