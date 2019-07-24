ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналист телекомпании BBC Уилл Грант на пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос, в котором прозвучала искажённая цитата президента России Владимира Путина.

По словам Захаровой, корреспондент заявил, что во время посещения Латинской Америки «несколько лет назад Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия».

В российском дипломатическом ведомстве выяснили, что Грант имел в виду пресс-конференцию Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса, которая состоялась 2 апреля 2010 года и в которой в числе прочих участвовал сам Грант, задавший российскому лидеру вопрос о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы.

Теперь Захарова заявила, что, отвечая на вопрос, Путин сказал «совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване». Британский журналист, узнав об этом, объяснил ошибку неправильным переводом.

В то же время оказалось, что слова о вакууме между Америками принадлежат государственному секретарю США Майку Помпео, который произнёс их в 2019 году, находясь в Чили. «Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил – молодец. А всё остальное перепутал», – написала Захарова.