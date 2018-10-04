ИА «Ореанда-Новости». Лидер Российской Федерации Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединённую судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров. На пост врио главы региона был назначен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.



По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин провёл встречу с обоими политическими деятелями.



По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин провёл встречу с обоими политическими деятелями.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что выборы губернатора Северной столицы запланированы на будущий год. Они пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.





Георгий Полтавченко отметил, что готов работать во благо государства и на новой должности. Он подчеркнул, что его назначение не связано с какими-либо обстоятельствами, а является решение лидера Российской Федерации. Полтавченко возглавлял регион с 2011 года. Он занимал двадцатое место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов России.



За время руководства Георгия Полтавченко Северной столицей валовой региональный продукт города вырос в почти два раза: в 2011 году он составлял 2 трлн 91 млрд 914 млн руб., а спустя пять лет - 3 трлн 742 млрд 182 млн. По этому показателю в 2011 году регион занимал четвёртое место среди субъектов Российской Федерации, в 2016 году - второе. Первое место занимала Москва. Также стоит отметить, что с 2011 по 2015 год число преступлений на сто тысяч человек населения сократилось более чем на восемнадцать процентов. Численность населения Санкт-Петербурга с 2011 года увеличилась более чем на девять процентов. Среди субъектов Российской Федерации регион по-прежнему занимает четвёртое место.





Объединённая судостроительная корпорация является крупнейшей судостроительной компанией в российском государстве. Она была создана одиннадцать лет назад, со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около сорока предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.





