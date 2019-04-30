ИА «Ореанда-Новости». Во вторник Центральный избирательный комитет Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем в выборах президента. В штабе политика заявили, что после озвучивания официальных результатов ЦИК, они ждут инаугурацию Зеленского.

В штабе отметили, что обработаны все электронные протоколы и документы, официальные результаты озвучены, за Зеленского проголосовало 73,22 процента избирателей. Значит Владимир Зеленский официально победил в выборной кампании на Украине, и в штабе ждут его инаугурацию.



"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года… избранным президентом является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на заседании во вторник.

