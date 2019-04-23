ИА «Ореанда-Новости» Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что виновные в начале вооружённого конфликта в Донбассе будут наказаны. По его словам, «правда относительно… начала войны в 2014 году… будет обнародована» и должностные лица, которые принимали решения либо бездействовали, когда надо было действовать, будут привлечены к ответственности. Сторонник Зеленского также упомянул о наказании лиц, имеющих отношение к «сдаче» Крыма России.

Сам Зеленский ранее заявлял, что в случае его избрания он собирается предпринять все необходимые шаги, чтобы завершить конфликт на востоке страны без применения силы, используя методы «информационной войны». Политик, однако, высказался против предоставления Донбассу особого статуса и негативно отозвался об идее амнистии для ополченцев. В отношении Крыма представители пресс-службы Зеленского сообщали, что итоги референдума о вхождении Крыма в состав России признаны не будут, но диалог с кремлёвскими властями неизбежен.