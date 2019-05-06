ИА «Ореанда-Новости» Сотрудник штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире одного из телеканалов сообщил, что администрация нового главы государства намерена продолжить курс, ориентированный на вступление страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.

«...Мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся», – сказал Юраш, добавив, что в настоящее время в штабе президента ведётся активная разработка содержания внешней политики администрации для первых 100 дней после вступления Зеленского в должность.

30 апреля Владимир Зеленский был официально признан победителем второго тура выборов в президенты. За него было отдано 73,22 % голосов украинских избирателей. По закону инаугурация должна произойти в 30-дневный срок после официального опубликования результатов. Конкретную дату заступления на пост установит парламент страны.