ИА «Ореанда-Новости» Агентство Bloomberg сообщило, что правительство Швеции собирается ввести новый налог для банков. Цель нововведения – увеличение оборонного бюджета вследствие напряжённых отношений с Россией в районе Балтики.

Министр финансов Магдалена Андерсон проинформировала, что новый налог будет приносить казне около 5 миллиардов крон (508 миллионов долларов США) в год. «Банки могут платить более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня. Они также представляют риски для экономики, поэтому я считаю разумным, что они должны вкладываться больше», – заявила чиновник.

Ассоциация банков Швеции выступила против инициативы шведских властей. «Налог для банков окажет чрезвычайно негативное воздействие на занятость и рост», – сказал глава объединения Ханс Линдберг.

30 августа правительство Швеции, которая придерживается строгого нейтралитета и политики неприсоединения к любым военным блокам, сообщило о намерении к 2025 году увеличить объём расходов на оборону с 1 % до 1,5 % ВВП.