ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Газета The Wall Street Journal сообщает о том, что Дональд Трамп намерен запретить китайским компаниям инвестировать деньги в технологические предприятия штатов. Также газета пишет о том, что Трамп намерен блокировать экспорт технологий в Китай.

Власти Китая в свою очередь после такого сообщения выразили надежду, что президент США создаст справедливую инвестиционную среду для их компаний.

Информация о планах США, написанная в газете The Wall Street Journal,

является лишь предварительной, план может подлежать изменениям и не носит окончательный характер. Но по данным газеты, Трамп намерен ограничить деятельность китайским компаниям. Уже в конце этой недели власти Вашингтона обещали вынести окончательное решение. Американское министерство финансов планирует запретить тем компаниям, где Китай владеет четвертью акций (25 процентов) покупать те компании в штатах, которые относятся к сфере промышленно значимых технологий.

При этом ряд этих промышленно значимых технологий запретят для экспорта в Пекин. Информацию об этом зарубежное издание передаёт со слов своих источников.

Но все эти планы не затронут уже сложившиеся отношения, они будут актуальны лишь для новых сделок. Отмечается, что разницы между государственными и частными компаниями вводить не будут – условия будут одинаковы для тех и тех.

Перед тем, как окончательно вводить эти планы в действие, власти США пообещали проконсультироваться с компаниями в США, узнать их мнение.

РИА Новости в свою очередь пишут, что после получения этой информации в Китае обеспокоены и надеются, что Дональд Трамп и правительство США объективно отнесётся к китайским компаниям, осуществляющих коммерческую деятельность. В КНР отмечают, что надеются на создание справедливой инвестсреды для китайских компаний, ведь в основе их сотрудничества лежат взаимные выгоды.



