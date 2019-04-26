ИА «Ореанда-Новости» Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что все государства должны отказаться от ядерного оружия, особо упомянув Россию и Китай. Российский политик отметил, что для хозяина Белого дома в целом характерны противоречивые заявления. «То Соединённые Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия», – сказал Цеков и добавил, что с точки зрения здравого смысла Трампу следовало бы сделать заявление о прекращении гонки вооружений. Сенатор высказал мнение, что американскому лидеру нужно начать с принятия односторонних мер, например он мог бы продемонстрировать, что США действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться.