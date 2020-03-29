ИА «Ореанда-Новости». В Совете Федерации предложили отменить водителям-инвалидам штрафы за неправильную парковку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации РФ по социальной политике.

В настоящее время людям с ограниченными возможностями выделено лишь 10% парковочных мест. Общественные организации и благотворительные фонды выступают за изменение данной несправедливости и указывают на явное ущемление прав водителей-инвалидов.

Член Совфеда по социальной политике Владимир Круглый назвал ситуацию абсурдной. Он подчеркнул, что водителям с ограниченными возможностями выделяют 10% от общего парковочного пространства. Оно практически всегда занято, что вынуждает их парковаться в неправильном месте и выплачивать большие штрафы, подытожил Круглый.