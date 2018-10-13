ИА «Ореанда-Новости». На этой неделе поступила информация о том, что Соединённые Штаты собираются наладить серийное производство некоторых образцов российского стрелкового оружия.

Во многом это связано с тем, что стороны, участвующие в современных вооружённых конфликтах, всё чаще отдают предпочтение именно оружию из России или даже советскому, а иногда копии российского вооружения, произведённые в Китае или странах Восточной Европы.

Особенно успешно без лицензии производят российское стрелковое оружие в Болгарии, которая щедро наполняет мировой рынок стрелкового оружия многочисленными копиями российских автоматов и пулеметов, совершенно не мучаясь при этом угрызениями совести.

Всё чаще американцы, желая вооружить лояльные им формирования, сталкиваются с требованиями поставить им исключительно оружие советского или российского производства, что заставляет Вашингтон испытывать в этом плане очевидные затруднения. Так, например, приходится либо каким-то неведомым образом закупать подобное вооружение на сторонних рынках или же во многих случаях откровенно красть его. Не меньшие затруднения возникают и при поставке запасных частей.

Такие трудности и побудили американцев задуматься о том, чтобы организовать собственное производство этого оружия на национальной территории и уже без лишних переплат и неприятностей оснащения своих десантно-диверсионных групп через третьи руки всегда быть при российском оружии.

В недрах USSOCOM - Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США, формируемая идея звучит следующим образом: разработать инновационную внутреннюю возможность производить копии иностранного (в первую очередь российского) стрелкового оружия, которое было бы равным или лучшим по своим характеристикам, которое в настоящее время предлагается на международном рынке вооружения.

Однако в самом USSOCOM понимают, что процесс будет далеко не лёгким. Со своей стороны оно готово оказывать помощь лишь в некоторых случаях в виде технических чертежей – в остальном все заинтересованные компании должны будут сами разработать более подробные чертежи иностранного оружия, закупить соответствующие запасные части, приобрести сырьё и реализовать созданные производственные возможности.

Такие планы Вашингтона способны серьёзно ухудшить позиции России на мировом рынке стрелкового оружия, чего Соединённые Штаты и добиваются.