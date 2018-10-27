ИА «Ореанда-Новости» Лидеры России, Германии, Франции и Турции собрались в Стамбуле в субботу на саммит по Сирии.

Учитывая ключевую роль, которую эти страны играют благодаря своей экономической и военной мощи, эксперты утверждают, что этот шаг является значимым и сигнализирует о совместной инициативе по созданию новых рамок для региональных вопросов, касающихся безопасности, экономики и обороны.

Главным вопросом является Сирия, где насилие на этой неделе в последнем оставшемся главном опорном пункте повстанцев подчеркнуло хрупкость сделки по предотвращению массированного правительственного наступления.

Идлиб и прилегающие к нему районы являются последним оплотом повстанцев, восставших против Асада в 2011 году. В этом районе проживает, по оценкам, 3 миллиона человек, более половины из которых уже покинули другие районы по мере продвижения правительственных сил.

В результате обстрелов в Идлибе в пятницу погибли по меньшей мере семь мирных жителей, что является самой большой однодневной потерей жизни там с тех пор, как российские воздушные удары прекратились в середине августа, отметили в пресс-центре.

В субботу в Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и Эрдогана. Путин перед саммитом осуществил разговор по телефону с Макроном и Эрдоганом.

В саммите также принимает участие посол ООН в Сирии Стаффан де Мистура, который уходит в отставку в конце следующего месяца по семейным обстоятельствам.

В соответствии с их сделкой в прошлом месяце Турция и Россия договорились создать буферную зону на 15-20 км (9-13 миль) на территории повстанцев, которые должны были быть эвакуированы из всех тяжелых вооружений и всех боевиков-джихадистов.