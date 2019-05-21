ИА «Ореанда-Новости» Представитель министерства внутренних дел Абхазии сообщил, что в центре Сухума продолжается политическая акция, организованная оппозицией. Её участники требуют переноса выборов президента республики с июля на осень из-за болезни одного из кандидатов. В митинге участвуют 150–200 человек.

Представители оппозиции собрались у здания парламента республики 20 мая. После отказа депутатов перенести выборы было объявлено о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и об организации акций неповиновения по всей стране. Многие из протестующих оставались на месте акции на всю ночь. Порядок поддерживают сотрудники милиции.

Ранее сторонники оппозиции выдвинули парламенту требование перенести дату выборов президента с 21 июля на осень. В качестве причины указывалась болезнь кандидата на пост от оппозиционного блока Аслана Бжании, госпитализированного в Москве. Поддерживающие Бжанию и его родственники не исключают, что политик мог быть отравлен.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба распорядился проинформировать население о состоянии здоровья Бжании. 20 мая в Москве начали работу представители Генеральной прокуратуры Абхазии для проверки версии об отравлении.