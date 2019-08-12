ИА «Ореанда-Новости» Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара после приостановления участия в американской программе по разработке и производству новейших истребителей F-35 рассматривает возможность приобретения российских самолётов Су-35.

В июле руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить в турецкую армию многоцелевые истребители Cу-35 заявил, если власти Турции «изъявят желание».

По информации Yeni Safak,. В случае если военные специалисты положительно оценят перспективы приобретения Су-35, власти официально обратятся к представителям «Рособоронэкспорта» с предложением начать переговоры.