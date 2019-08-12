12.08.2019, 08:03
В Турции проявляют интерес к приобретению российских истребителей Су-35
ИА «Ореанда-Новости» Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара после приостановления участия в американской программе по разработке и производству новейших истребителей F-35 рассматривает возможность приобретения российских самолётов Су-35.
В июле руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить в турецкую армию многоцелевые истребители Cу-35 заявил, если власти Турции «изъявят желание».По информации Yeni Safak, ответственные за закупки для турецкой армии чиновники обратились в министерство обороны с просьбой рассмотреть данное предложение Москвы. В случае если военные специалисты положительно оценят перспективы приобретения Су-35, власти официально обратятся к представителям «Рособоронэкспорта» с предложением начать переговоры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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