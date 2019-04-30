ИА «Ореанда-Новости». В Венесуэле неподалеку от авиабазы Карлота против оппозиционеров во главе с лидером Хуан Гуаидо был применён слезоточивый газ. Гуаидо призывал граждан страны и военнослужащих выступить против действующего правительства страны.

На кадрах с оппозиционной акции видно, что люди закрывают лицо платками от дыма. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что власти страны принимают меры в отношении небольшой группы военных, которые призывают граждан осуществить переворот в стране.

21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Мадуро. Оппозиционер Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства, при этом ряд стран в ЕС, а также США заявили о признании Гуаидо новым правителем. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.