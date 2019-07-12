ИА «Ореанда-Новости» В Верховной раде Украины зарегистрирован проект о внесении изменений в закон о люстрации, который внёс президент Владимир Зеленский. При этом статус законопроекта определён как неотложный.

В пояснительной записке к документу указано: «С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью… с целью избежать ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации)».

Проект предполагает, что процедура люстрации может быть применена в отношении президента страны, спикера Рады, его заместителей, народных депутатов, премьер-министра, его заместителей, министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, а также чиновников, возглавляющих Национальный банк, Антимонопольный комитет, Фонд государственного имущества, Государственный комитет телевидения и радиовещания.