ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов США заявило о введении ограничений в отношении Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова – граждан России, деятельность которых, по утверждению американской стороны, связана с Агентством интернет-исследований. В министерстве указывают на то, что они пытались повлиять на промежуточные выборы в США в 2018 году.

Кроме того,: Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. Сотрудники министерства считают эти компании связанными с Пригожиным. По их версии, Пригожин использует подставные фирмы для управления «роскошной частной собственностью» – несколькими частными самолётами и яхтой.