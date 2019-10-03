ИА «Ореанда-Новости» Британский парламент внёс поправки в Закон об экспорте, которые касаются ранее введённых антироссийских санкций.

Изменения затрагивают продукцию и технологии, которые входят в Общий военный список Европейского союза. Смягчение санкционного режима связано с реализацией совместного европейско-российского космического проекта «ЭкзоМарс-2020». Теперь при условии предварительного согласования разрешены поставки в Россию некоторых веществ, предназначенных для использования в пусковых устройствах, для заправки спутников и для проведения испытаний и полётов в рамках космической миссии.

Евросоюз отменил санкции против России в отношении ракетного топлива, необходимого для реализации проекта «ЭкзоМарс-2020», ещё в 2017 году.