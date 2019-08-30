ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что правительство намерено выделить 3 миллиона фунтов стерлингов (более 3,65 миллионов долларов США) для оказания помощи в оформлении документов живущим на территории Европейского союза (ЕС) подданным после выхода королевства из состава международной ассоциации.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года. После этого все граждане ЕС, проживающие в Британии, и британцы, проживающие в ЕС, должны будут зарегистрироваться и получить статус резидента, для чего будет необходимо подать заявку, заполнить и отправить в соответствующие службы анкеты и пройти биометрические процедуры.

В первую очередь в помощи нуждаются пенсионеры, инвалиды, а также люди, проживающие в удалённых районах или не знающие местного языка.