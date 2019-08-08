Вице-председатель бундестага высказался о роли России в объединении Германии
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики прокомментировал позицию жителей Восточной Германии, которые выступают против антироссийских санкций, в то время как на западе данную инициативу поддерживают 30 % населения.
Политик считает, что у Германии есть несколько причин поблагодарить Россию и сблизиться с ней. Кубики напомнил, что «объединение Германии не произошло бы без русских», которые также смогли предотвратить убийства.
«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, – а они были как бы в стороне от всего этого – понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», – заявил чиновник в интервью телеканалу ZDF.
Кроме того, Кубики отметил, что советские войска покинули ГДР без каких-либо происшествий, и назвал это огромным достижением.Вице-председатель парламента заключил, что в настоящее время Россия и ФРГ должны наладить контакт и прийти к взаимопониманию.
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