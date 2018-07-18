Администрация сайта Booking.com нарушила партнёрские договорённости: обнулила рейтинги отелей в Крыму, скрыла отзывы посетителей и перестала осуществлять бронь, если не выбран фильтр «рабочая поездка». Ассоциация отелей в Крыму готовят вотум недоверия сервису. В комитете парламента Крыма по туризму связывают такие меры с санкционным давлением.

Сервис нарушил в одностороннем порядке договоренности. Отели в Крыму готовы распрощаться с сервисом и выбрать альтернативные сайты для продвижения своих услуг. В данный момент ассоциация малых отелей планирует написать письмо руководству Booking.com – объявить вотум недоверия. Об этом сообщила Наталья Пархоменко, председатель ассоциации.

Сделать это планируют на собрании отельеров, которое проводится ежегодно. О точных сроках пока не сообщали.

В комитете парламента Крыма по туризму предполагают, что обнуление рейтингов отелей и «неполадки» с бронированием могут быть связаны с санкциями.

Некоторые отельеры отмечают, что страничка на Booking была хорошим инструментом для продвижения своих услуг, отражала имидж отеля, содержала отзывы клиентов, но такие несоблюдения обоюдных договоренностей сервисом подталкивает к прекращению партнёрства.

Так, например, председатель ассоциации Наталья Пархоменко говорит о том, что готова через месяц отказаться от сервиса и вложить деньги в личный сайт, чтобы бронь шла напрямую.

С пятницы возможность оставлять оценки отелям и писать отзывы была закрыта. Отельеры в Крыму забили тревогу. Впервые санкции против Крыма на сервисе были введены в 2017 году, когда отключили кнопку «Отдых в Крыму». Сейчас бронь отеля в регионе доступна только при выборе фильтра «Путешествие по работе».

В самом Министерстве курортов Крыма отмечают, что пока не ясно, скажется ли такое ограничение на заполняемости отелей, но советуют владельцам отелей и гостиниц уже сейчас продумать вариант сотрудничества с аналогичными отечественными сервисами.

На самом сервисе отмечают, что ограничительные меры связаны с корректировкой сайта и процесса бронирования.