ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин заявил сегодня на «Прямой линии», что не поддерживает глобальное движение #MeToo, в котором женщины публично обвиняют мужчин в сексуальных домогательствах. По словам президента, в настоящее время идёт процесс, в котором люди или организации, специализирующиеся на защите прав женщин, создают движения и разоблачают случаи двадцатилетней давности. Владимир Путин отметил, что во всех цивилизованных странах существует юридический процесс для разрешения таких конфликтов и совсем необязательно превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию.

Десятки женщин в зарубежных странах выступили в рамках неофициальной кампании под хэштегом #MeToo, чтобы обнародовать сексуальные домогательства и нападения со стороны самых влиятельных людей в политике, СМИ, кино и других отраслей.

Путина напрямую спросили о нескольких обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против российского законодателя Леонида Слуцкого. На что президент ответил, что слышит об этой истории впервые. Владимир Путин отметил, что государство и законодательство должны поддерживать интересы всех граждан независимо от пола, вероисповедания, возраста, но он задаётся вопросом, почему эти истории всплывают только сейчас, а не 10 лет назад, эти инциденты происходили.

Напомним, что в марте трое журналистов открыто обвинили председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комитет по этике Государственной Думы позже заслушал показания двух из этих женщин, но решил освободить Слуцкого. В знак протеста против этого решения несколько СМИ отозвали своих парламентских корреспондентов из Думы и отказались освещать какую-либо законодательную деятельность Слуцкого. В отместку правительство отменило аккредитацию этих органов в парламенте.