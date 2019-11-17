ИА «Ореанда-Новости» Власти Ирана ограничили доступ к Интернету на большей части территории страны в связи с начавшимися 15 ноября акциями протеста из-за двукратного подорожания бензина. На следующий день количество подключений снизилось до 7 % от обычного уровня. Помимо этого были отключены крупнейшие операторы мобильной связи.

17 ноября представитель министерства связи Ирана сообщил журналистам, что решение об отключении Интернета было принято в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Он также проинформировал, что «для возвращения Интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета».

Государственный департамент США осудил действия иранских властей. Официальный представитель ведомства Морган Ортагус отметила в сообщении в Twitter, что Вашингтон находится на стороне «многострадального иранского народа», который выступил против «несправедливости режима коррумпированной власти», и призвала «позволить им говорить».